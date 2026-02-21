Grünen-Fraktion dient sich Regierung an

Berlin. Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen bietet der Regierung von CDU/CSU und SPD die Kollaboration für »eine grundlegende Reform des Sozialstaates« an. Das schreiben die Fraktionsvorsitzenden Katharina Dröge und Britta Haßelmann in einem Positionspapier, aus dem dpa am Freitag zitierte. Sie plädieren darin unter anderem für mehr Arbeitsmigration sowie mehr Kinderbetreuung und unterstützen demnach die ersten Ergebnisse der Sozialstaatskommission der Regierung: eine Zusammenlegung der Grundsicherung mit Wohngeld und Kinderzuschlag sowie eine vollständig einheitliche Verwaltungsstruktur für Erwerbsfähige und Nichterwerbsfähige. (dpa/jW)