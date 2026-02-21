Grünen-Fraktion dient sich Regierung an
Berlin. Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen bietet der Regierung von CDU/CSU und SPD die Kollaboration für »eine grundlegende Reform des Sozialstaates« an. Das schreiben die Fraktionsvorsitzenden Katharina Dröge und Britta Haßelmann in einem Positionspapier, aus dem dpa am Freitag zitierte. Sie plädieren darin unter anderem für mehr Arbeitsmigration sowie mehr Kinderbetreuung und unterstützen demnach die ersten Ergebnisse der Sozialstaatskommission der Regierung: eine Zusammenlegung der Grundsicherung mit Wohngeld und Kinderzuschlag sowie eine vollständig einheitliche Verwaltungsstruktur für Erwerbsfähige und Nichterwerbsfähige. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Was versprechen Sie sich von der Anhörung?vom 21.02.2026
-
Was sind die Gründe für den Rückzug aus dem Bündnis?vom 21.02.2026
-
Im Endkampfmodusvom 21.02.2026
-
Trump befördert Comeback Chinasvom 21.02.2026
-
Tötungsmaschinen um jeden Preisvom 21.02.2026