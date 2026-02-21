Kommission empfiehlt höhere Rundfunkabgabe
Berlin. Die Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sollen nach einer Empfehlung der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) ab 2027 um 28 Cent auf 18,64 Euro pro Monat steigen. Die am Freitag in Berlin veröffentlichte Empfehlung fällt damit geringer aus als ursprünglich geplant. Aktuell beträgt die Haushaltsabgabe 18,36 Euro pro Monat. Im 24. Bericht vom Februar 2024 hatte die KEF eine Anhebung auf 18,94 Euro ab 2025 empfohlen. Weil nicht alle 16 Länder zustimmten, blieb es bei der bisherigen Höhe. (dpa/AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Was versprechen Sie sich von der Anhörung?vom 21.02.2026
-
Was sind die Gründe für den Rückzug aus dem Bündnis?vom 21.02.2026
-
Im Endkampfmodusvom 21.02.2026
-
Trump befördert Comeback Chinasvom 21.02.2026
-
Tötungsmaschinen um jeden Preisvom 21.02.2026