Aus: Ausgabe vom 18.02.2026, Seite 6 / Ausland
USA: Bürgerrechtler Jesse Jackson gestorben
Washington. Der US-Bürgerrechtsaktivist Jesse Jackson ist tot. Der Weggefährte von Martin Luther King starb am Dienstag im Alter von 84 Jahren, wie seine Familie mitteilte. Seit den 1960er Jahren hatte Jackson sich im Kampf für die Rechte von Afroamerikanern in den USA engagiert. Als Politiker der Demokraten kandidierte er zweimal für das Präsidentenamt. »Sein unerschütterlicher Glaube an Gerechtigkeit, Gleichheit und Liebe hat Millionen Menschen inspiriert«, hieß es in einer Erklärung. (AFP/jW)
