Bangladesch: Neuer Premierminister im Amt
Dhaka. Anderthalb Jahre nach dem Sturz der Ministerpräsidentin Sheikh Hasina wurde der langjährige Oppositionspolitiker und Vorsitzende der rechtskonservativen Nationalistischen Partei Bangladeschs (BNP), Tarique Rahman, am Dienstag in Dhaka als neuer Ministerpräsident vereidigt. Die BNP hatte vergangene Woche die Parlamentswahl vor der islamistischen Partei Bangladesh Jamaat-e-Islami gewonnen. Der 60jährige übernimmt die Amtsgeschäfte von Muhammad Yunus, der als Interimsregierungschef eingesetzt war. Außerdem wurde am Dienstag 25 neuen Ministern der Amtseid abgenommen. (dpa/jW)
