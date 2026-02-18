Nigeria: USA starten Militäreinsatz
Lagos. Im westafrikanischen Nigeria sind 100 US-Soldaten und Ausrüstung eingetroffen. Dies bestätigte das Militär am Montag. Offiziell sollen die US-Soldaten das Land bei der Bekämpfung »islamistischer Terroristen und anderer bewaffneter Gruppen« unterstützen. Dafür sollen die in der nordöstlichen Stadt Bauchi stationierten Streitkräfte nigerianische Soldaten ausbilden und technisch unterstützen. Die Regierung von Präsident Bola Tinubu habe die US-Regierung um Hilfe gebeten. Der Einsatz folgt auf einen von den USA und Nigeria koordinierten Luftangriff im Nordwesten des Landes im Dezember. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Ohne Kommentarvom 18.02.2026
-
Epstein-Skandal erreicht Oslovom 18.02.2026
-
Nawrocki will die Bombevom 18.02.2026
-
Beistand für Havannavom 18.02.2026
-
Algerien und Niger kooperieren wiedervom 18.02.2026