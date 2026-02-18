Nigeria: USA starten Militäreinsatz

Lagos. Im westafrikanischen Nigeria sind 100 US-Soldaten und Ausrüstung eingetroffen. Dies bestätigte das Militär am Montag. Offiziell sollen die US-Soldaten das Land bei der Bekämpfung »islamistischer Terroristen und anderer bewaffneter Gruppen« unterstützen. Dafür sollen die in der nordöstlichen Stadt Bauchi stationierten Streitkräfte nigerianische Soldaten ausbilden und technisch unterstützen. Die Regierung von Präsident Bola Tinubu habe die US-Regierung um Hilfe gebeten. Der Einsatz folgt auf einen von den USA und Nigeria koordinierten Luftangriff im Nordwesten des Landes im Dezember. (dpa/jW)