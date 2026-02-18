Gegründet 1947 Mittwoch, 18. Februar 2026, Nr. 41
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 18.02.2026, Seite 6 / Ausland

Nigeria: USA starten Militäreinsatz

Lagos. Im westafrikanischen Nigeria sind 100 US-Soldaten und Ausrüstung eingetroffen. Dies bestätigte das Militär am Montag. Offiziell sollen die US-Soldaten das Land bei der Bekämpfung »islamistischer Terroristen und anderer bewaffneter Gruppen« unterstützen. Dafür sollen die in der nordöstlichen Stadt Bauchi stationierten Streitkräfte nigerianische Soldaten ausbilden und technisch unterstützen. Die Regierung von Präsident Bola Tinubu habe die US-Regierung um Hilfe gebeten. Der Einsatz folgt auf einen von den USA und Nigeria koordinierten Luftangriff im Nordwesten des Landes im Dezember. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.