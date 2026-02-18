Gegründet 1947 Mittwoch, 18. Februar 2026, Nr. 41
Aus: Ausgabe vom 18.02.2026, Seite 6 / Ausland

Iran: »Gute Fortschritte« bei Treffen mit USA

Genf. In Genf haben am Dienstag Vertreter Irans und der USA ein zweites »indirektes Gespräch« geführt. Die erste Begegnung hatte am 6. Februar in Maskat, der Hauptstadt des Sultanats Oman, stattgefunden. Am Sonntag hatte Außenministeriumssprecher Esmail Baghaei mitgeteilt, dass Iran die Verhandlungen möglichst bald abschließen wolle. Man werde deshalb mit einem »vollständigen Team« nach Genf reisen, dem politische, juristische, ökonomische und technische Spezialisten angehören würden. Nach dem Treffen am Dienstag erklärte Außenminister Abbas Araghtschi, es seien »gute Fortschritte« gemacht worden. (km)

