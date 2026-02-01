Annäherung zwischen Algerien und AES-Staaten

Algier. Algeriens Präsident Abdelmadjid Tebboune hat am Montag seinen nigrischen Amtskollegen Abdourahamane Tschiani empfangen. Ziel des Treffens war laut der Infoseite Actu Niger eine Verstärkung der Sicherheitskooperation. Vergangene Woche hatte der algerische Bergbauminister Mohammed Arkab Ende Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou besucht. Hierbei ging es um die Verstärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Das Verhältnis zwischen Algerien und den Staaten der Sahelallianz (AES) war monatelang belastet, da Mali, das dritte AES-Land, Algier vorwirft, Dschihadisten und Separatisten zu unterstützen. (jW)