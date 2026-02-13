Tarifgespräche bei der Bahn: Abschluss von Verhandlungswoche mit GDL

Martin Schutt/dpa

Berlin. Am Freitag soll eine weitere Tarifverhandlungsrunde der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL enden. Die Bahn hatte am Dienstag ein erstes Angebot vorgelegt, das die Gewerkschaft als unzureichend zurückwies. GDL-Chef Mario Reiß verschärfte daraufhin den Ton und drohte mit einem Abbruch der Gespräche. Die Bahn hatte unter anderem eine Lohnerhöhung »von in Summe sechs Prozent« vorgeschlagen, allerdings bei einer Laufzeit von 30 Monaten.

Vorab hatten die Tarifparteien eine Friedenspflicht bis Ende Februar vereinbart, Streiks sind demnach bis dahin ausgeschlossen. Für die Woche ab dem 23. Februar sind weitere Verhandlungen bereits eingeplant. Reiß stellte diesen Termin jedoch zuletzt infrage: »Wir brauchen in dieser Woche ein bewertbares Ergebnis«, sagte er am Mittwoch. »Ich brauche die letzte Woche nicht, wenn ich bis dahin keine Ergebnisse habe.« (AFP/jW)