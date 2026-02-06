Brasilien will Präsenz auf russischem Markt ausbauen
Brasilia. Brasilien ist daran interessiert, die Präsenz seiner Unternehmen auf dem russischen Markt auszubauen. Das sagte der brasilianische Vizepräsident Geraldo Alckmin am Donnerstag bei einem Treffen mit Vertretern Russlands in der Haupstadt Brasilia.
»Wir sehen Möglichkeiten, die Präsenz brasilianischer Unternehmen auf dem russischen Markt in Bereichen wie der Lieferung von Lebensmitteln, Ausrüstung, Werkzeugmaschinen und landwirtschaftlichen Technologien zu erhöhen«, sagte Alckmin der Nachrichtenagentur TASS zufolge.
Die beiden Länder hätten »enorme technologische Chancen und große Inlandsmärkte. Eine solche Kombination schafft Möglichkeiten, unsere Wirtschaftspartnerschaft und unseren Handel aufzubauen und zu diversifizieren«, betonte der Vizepräsident. Im Gespräch sei auch die Einrichtung einer direkten Linie für Containerschiffe zwischen Brasilien und St. Petersburg, wie der russische Verkehrsminister Andrej Nikitin sagte. (jW)
