Griechenland führt Onlineportal für Besuch antiker Stätten ein

Socrates Baltagiannis/dpa Bei glühender Hitze in langen Schlangen anstehen, das soll der Vergangenheit angehören, wenn es nach den griechischen Behörden geht. Touristen auf der Akropolis in Athen

Athen. Griechenland will die Wartezeiten an antiken Stätten verkürzen: Das griechische Kulturministerium hat dafür am Donnerstag ein Onlineportal zum Kauf von elektronischen Tickets vorgestellt. Ab dem 1. April können demnach über die Website Hellenic Heritage (hh.gr) Tickets für mehr als hundert archäologische Stätten und Museen erworben werden. Die Internetseite soll zudem Informationen zu mehr als 350 historischen Stätten in acht Sprachen bereitstellen. Die griechische Kulturministerin Lina Mendoni kündigte an, dass Menschen mit Behinderung bei der Buchung von Tickets die Möglichkeit hätten, die Nutzung eines Aufzugs, Lifts oder Rollstuhls auszuwählen.

Griechenland arbeitet seit Jahren an einem umfassenden elektronischen Ticketsystem, um Wartezeiten zu verkürzen und Gewinne zu maximieren. Allein für den Besuch der Akropolis seien im vergangenen Jahr rund drei Millionen elektronische Tickets ausgestellt worden, sagte der griechische Regierungschefs Kyriakos Mitsotakis bei der Vorstellung der Onlineplattform.

Griechenland hatte im Jahr 2024 40,7 Millionen Besucher angezogen – 12,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Tourismusministerium erklärte im Dezember, dass wahrscheinlich auch im Jahr 2025 ein neuer Rekord in Sachen Besucherzahlen gebrochen wird. (AFP/jW)