Bundesweiter Streik bei Lufthansa
Frankfurt am Main. Streiks von Piloten und Flugbegleitern haben Lufthansa am Donnerstag weitgehend auf den Boden gezwungen. 800 Flüge mit rund 100.000 Passagieren habe man streichen müssen, teilte der Konzern mit. Die Vereinigung Cockpit (VC) will für rund 4.800 Piloten höhere Betriebsrenten erstreiken, nachdem sieben Verhandlungsrunden ohne greifbares Ergebnis geblieben waren. Die Unabhängige Flugbegleiterorganisation (UFO) streikte, um Verhandlungen über einen tariflichen Sozialplan für die Beschäftigten der schließungsbedrohten Lufthansa-Tochter Cityline zu erzwingen. Dort sind 800 Jobs bedroht. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
