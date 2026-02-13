Helsing und Hensoldt kooperieren
München. Die deutschen Rüstungsunternehmen Hensoldt und Helsing haben eine strategische Partnerschaft für eine gemeinsame Weiterentwicklung von Technologien vereinbart. Das erste gemeinsame Produkt der beiden Unternehmen werde die Zusammenarbeit beim KI-gestützten autonomen Kampfflugzeug CA-1 »Europa« von Helsing, teilten die Unternehmen vor der sogenannten Sicherheitskonferenz in München mit. Das Modell solle mit Sensorik von Hensoldt ausgestattet werden, hieß es. Geplant sei die Integration von Technologien und Sensoren aus den Bereichen Radar, Optronik, Selbstschutz sowie elektromagnetischer Kampfführung. (dpa/jW)
