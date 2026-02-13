Vetternwirtschaft: AfD weist Vorwürfe zurück
Magdeburg. Die AfD Sachsen-Anhalt hat den Vorwurf der Vetternwirtschaft in den eigenen Reihen zurückgewiesen. »Die medial kolportierten Vorwürfe der Vetternwirtschaft in Sachsen-Anhalt sind absurd«, heißt es in einem Schreiben des Landesvorstands an die Mitglieder, über das am Donnerstag zuerst die Magdeburger Volksstimme berichtete. »Unsere Anstellungen sind vollkommen legal und werden bei uns nach Leistung, Abschluss, Vertrauen, Zuverlässigkeit und Fähigkeit vergeben«, heißt es demnach darin. In Sachsen-Anhalt waren zuletzt mehrere Fälle bekanntgeworden, in denen Familienangehörige von AfD-Politikern bei anderen Bundestagsabgeordneten beschäftigt wurden. So sollen etwa drei Geschwister eines Politikers bei einer Abgeordneten angestellt sein. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Inland
