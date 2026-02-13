Vetternwirtschaft: AfD weist Vorwürfe zurück

Magdeburg. Die AfD Sachsen-Anhalt hat den Vorwurf der Vetternwirtschaft in den eigenen Reihen zurückgewiesen. »Die medial kolportierten Vorwürfe der Vetternwirtschaft in Sachsen-Anhalt sind absurd«, heißt es in einem Schreiben des Landesvorstands an die Mitglieder, über das am Donnerstag zuerst die Magdeburger ­Volksstimme berichtete. »Unsere Anstellungen sind vollkommen legal und werden bei uns nach Leistung, Abschluss, Vertrauen, Zuverlässigkeit und Fähigkeit vergeben«, heißt es demnach darin. In Sachsen-Anhalt waren zuletzt mehrere Fälle bekanntgeworden, in denen Familienangehörige von AfD-Politikern bei anderen Bundestagsabgeordneten beschäftigt wurden. So sollen etwa drei Geschwister eines Politikers bei einer Abgeordneten angestellt sein. (dpa/jW)