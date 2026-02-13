Gegründet 1947 Freitag, 13. Februar 2026, Nr. 37
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 13.02.2026, Seite 4 / Inland

Vetternwirtschaft: AfD weist Vorwürfe zurück

Magdeburg. Die AfD Sachsen-Anhalt hat den Vorwurf der Vetternwirtschaft in den eigenen Reihen zurückgewiesen. »Die medial kolportierten Vorwürfe der Vetternwirtschaft in Sachsen-Anhalt sind absurd«, heißt es in einem Schreiben des Landesvorstands an die Mitglieder, über das am Donnerstag zuerst die Magdeburger ­Volksstimme berichtete. »Unsere Anstellungen sind vollkommen legal und werden bei uns nach Leistung, Abschluss, Vertrauen, Zuverlässigkeit und Fähigkeit vergeben«, heißt es demnach darin. In Sachsen-Anhalt waren zuletzt mehrere Fälle bekanntgeworden, in denen Familienangehörige von AfD-Politikern bei anderen Bundestagsabgeordneten beschäftigt wurden. So sollen etwa drei Geschwister eines Politikers bei einer Abgeordneten angestellt sein. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.