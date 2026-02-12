Gegründet 1947 Donnerstag, 12. Februar 2026, Nr. 36
Aus: Ausgabe vom 12.02.2026, Seite 4 / Inland

Bundesnetzagentur für KI zuständig

Berlin. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Bundesnetzagentur zur zentralen Aufsichtsbehörde für KI-Anwendungen bestimmt. Ein entsprechender Gesetzentwurf (KI-MIG) sieht vor, die Behörde als Koordinierungs-, Marktüberwachungs- und notifizierende Stelle einzusetzen. So soll die Aufsicht über KI-Anwendungen zentralisiert werden. Hintergrund ist die EU-Richtlinie zur Regulierung des KI-Einsatzes von Mai 2024. Arbeitsrechtliche Folgen werden im Gesetzentwurf des Bundeskabinetts nicht behandelt. (dpa/jW)

