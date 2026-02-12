Hessen: AfD-Jugend gegründet

Fulda. Die AfD-Jugendorganisation »Generation Deutschland« (GD) baut ihre Strukturen in Hessen aus. Am 28. März soll im Fuldaer Stadtteil Johannesberg der Landesverband gegründet werden. Als Vorsitzender kandidiert der 27jährige Nafiur Rahman aus Bad Vilbel, der dem Bundesvorstand der GD angehört, wie der Hessische Rundfunk am Dienstag berichtete. Die Organisation knüpft personell, inhaltlich und durch Verbindungen zur »Identitären Bewegung« an die im März 2025 aufgelöste »Junge Alternative« an, der nach der Einstufung durch den Verfassungsschutz als »gesichert rechtsextrem« ein Verbot drohte. Seit der Gründung der GD im November 2025 sind bereits zwölf Landesverbände gegründet worden. (jW)