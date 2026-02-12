Siko: 5.000 Polizisten im Einsatz
München. Zur 62. NATO-»Sicherheitskonferenz« im Bayerischen Hof sind am Wochenende bis zu 5.000 Polizisten in München im Einsatz. Wegen eines erhöhten Einsatzgeschehens stoßen Kräfte aus Frankreich, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden zu den deutschen Beamten. Es werde »ein internationaler Einsatz«, sagte Polizeivizepräsident Christian Huber am Mittwoch gegenüber Journalisten. Rund um das Treffen mit mehr als 1.000 Teilnehmern aus 120 Staaten sind 21 Demonstrationen angemeldet. Die jährliche »Anti-Siko«-Demonstration ist mit 4.000 Demonstranten angemeldet. In der Innenstadt gelten Verkehrs- und Flugbeschränkungen. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Was stört Sie an der »Sicherheitskonferenz«?vom 12.02.2026
-
Rücktritt mit Rückendeckungvom 12.02.2026
-
Vorbereitung zum »Rassenkrieg«vom 12.02.2026
-
Extraprofite für Netzbetreibervom 12.02.2026
-
Kostenfaktor Inklusionvom 12.02.2026