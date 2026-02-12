Gegründet 1947 Donnerstag, 12. Februar 2026, Nr. 36
Siko: 5.000 Polizisten im Einsatz

München. Zur 62. NATO-»Sicherheitskonferenz« im Bayerischen Hof sind am Wochenende bis zu 5.000 Polizisten in München im Einsatz. Wegen eines erhöhten Einsatzgeschehens stoßen Kräfte aus Frankreich, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden zu den deutschen Beamten. Es werde »ein internationaler Einsatz«, sagte Polizeivizepräsident Christian Huber am Mittwoch gegenüber Journalisten. Rund um das Treffen mit mehr als 1.000 Teilnehmern aus 120 Staaten sind 21 Demonstrationen angemeldet. Die jährliche »Anti-Siko«-Demonstration ist mit 4.000 Demonstranten angemeldet. In der Innenstadt gelten Verkehrs- und Flugbeschränkungen. (AFP/jW)

