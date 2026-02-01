Polizeiauflauf in »Gigafactory«

Patrick Pleul/dpa Vor BR-Wahl: Der Schlagabtausch zwischen IG Metall und Werksleitung wird immer ruppiger (Grünheide, 16.12.2024)

Das Gute ist: Die Fronten sind klar – so klar wie fast nirgendwo in der hiesigen Automobilindustrie. Beim E-Autohersteller Tesla im ostbrandenburgischen Grünheide, in der »Gigafactory« von Techmilliardär Elon Musk. Nun eskaliert die Werksleitung weiter, schraubt die Konfrontation auf ein neues Level – mitten im Betriebswahlkampf. Kein Zufall, fraglos.

Was ist passiert? Tesla-Bosse spielen ihre Rolle als Union Buster, als Gewerkschaftshasser, als BR-Feinde und lassen einen Sekretär der IG Metall vom Betriebsgelände abführen – durch Polizisten. Eine Machtdemonstration, fraglos.

Der Grund: Der IGM-Vertreter soll am Dienstag als Gast an der BR-Sitzung teilgenommen und das Treffen mit seinem Laptop aufgezeichnet haben – heimlich, verbotenerweise. So behauptet es der Fabrikleiter in einer theatralischen Rundmail. Eine Schmierenkomödie, fraglos.

Oder wie es die regionale IGM formuliert: »Diese Behauptung ist eine dreiste und kalkulierte Lüge.« Der Metaller sei zu Beginn der BR-Sitzung von einem »Beschäftigtenvertreter der Arbeitgeberfraktion« der vermeintlichen Audioaufnahme bezichtigt worden. Daraufhin habe die »gelbe« BR-Chefin den Werksschutz gerufen und den Gewerkschafter bis zum Eintreffen der Polizei festgesetzt. Die beschlagnahmte »zur Beweissicherung« den Computer – und setzte den IGM-Funktionär vors Werkstor.

Hinter dem Fabrikgatter wählen Anfang März rund 10.700 Kollegen einen neuen BR. Bislang dominiert in dem Gremium ein »gelbes« Listenbündnis – wenngleich mit knapper Mehrheit. Die größte Fraktion ist die »IG Metall – Tesla Workers GFBB«. Die steht im Fadenkreuz der Bosse. Weil: Arbeitshetze, Absatzeinbruch, Krankenstände, Mitbestimmungssabotage – all das soll Verschlusssache bleiben. Fraglos.

Sicher, die Front verläuft quer durch die »Gigafactory«. Die Linien haben sich in den vergangenen ein, zwei Jahren verschoben – zugunsten der IGM. Deshalb die Aggro-Manöver der Gelben. Was tun? Das, was opportun ist: solidarische Organisierung der Belegschaft für kollektiven Druck. Instrumente aus dem Repertoire des betrieblichen Klassenkampfes. Besser wäre das.