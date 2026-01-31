Guterres warnt vor »bevorstehendem finanziellen Zusammenbruch« der UNO

-/kyodo/dpa UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Freitag in New York

New York. UN-Generalsekretär António Guterres hat vor einem unmittelbar bevorstehenden finanziellen Zusammenbruch der Vereinten Nationen gewarnt und die Länder zur Zahlung ihrer Beiträge aufgefordert. »Entweder kommen alle Mitgliedstaaten ihrer Verpflichtung nach, ihre Beiträge vollständig und pünktlich zu zahlen – oder die Mitgliedstaaten müssen unsere Finanzregeln grundlegend überarbeiten, um einen drohenden finanziellen Zusammenbruch abzuwenden«, erklärte Guterres am Freitag in einem Schreiben an die Mitgliedstaaten, das die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte. Unter Präsident Donald Trump hatten die USA in den vergangenen Monaten ihre Gelder für bestimmte UN-Organisationen gekürzt. Zudem verweigerten oder verzögerten sie bestimmte Pflichtbeiträge. »Entscheidungen, die obligatorischen Beiträge nicht zu leisten, mit denen ein bedeutender Teil des genehmigten regulären Budgets finanziert wird, sind nun offiziell verkündet worden«, schrieb Guterres. Die UNO hat seit Jahren mit chronischen Liquiditätsproblemen zu kämpfen, weil einige Mitgliedstaaten ihre Pflichtbeiträge nicht vollständig und andere nicht rechtzeitig zahlen. Dies zwingt die UNO regelmäßig zu Einstellungsstopps und Kürzungen ihrer Missionen. Der aktuelle Kurs sei nicht haltbar, kritisierte Guterres. Er setze »die Organisation einem strukturellen finanziellen Risiko aus«. (AFP/jW)