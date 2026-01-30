US-Handelsdefizit deutlich gestiegen

Noah Berger/AP/dpa Wohin? Neue Autos am Hafen von Benicia, USA

Washington. Das US-Handelsdefizit hat sich im November kräftig ausgeweitet und ​den stärksten prozentualen Anstieg seit fast 34 Jahren ‍verzeichnet. Das Defizit habe sich fast verdoppelt und sei um 94,6 Prozent auf 56,8 Milliarden Dollar gestiegen, teilte das Handelsministerium am ‍Donnerstag in Washington mit. Der prozentuale Zuwachs war der größte seit März 1992. Allerdings war das von ​US-Präsident Donald Trump kritisch beäugte Handelsdefizit ​im Oktober auch auf das niedrigste Niveau seit Mitte 2009 geschrumpft.

Volkswirte dürften nun ihre Schätzungen ‌für das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal 2025 senken. Getrieben wurde das hohe Defizit von einem kräftigen Anstieg der gesamten Importe, die um fünf Prozent auf 348,9 Milliarden ‍Dollar zulegten. Die Einfuhren von Waren stiegen sogar um 6,6 Prozent. Vor allem die ‌Importe von Kapitalgütern wie Computern und Halbleitern schnellten um 7,4 Milliarden Dollar auf ein Rekordhoch, was mit dem Investitionsboom im Bereich der Künstlichen Intelligenz ‍zusammenhängen könnte. Auch die Einfuhren von Konsumgütern, ⁠insbesondere von pharmazeutischen Produkten, nahmen deutlich zu.

Gleichzeitig brachen die gesamten Exporte ‌um 3,6 Prozent auf 292,1 Milliarden Dollar ein. Die Ausfuhren von Waren fielen sogar um 5,6 Prozent. Belastet wurde die Bilanz hier von einem Rückgang bei Industriegütern und Rohstoffen um 6,1 Milliarden Dollar. Auch die Exporte ⁠von Konsumgütern sanken. (Reuters/jW)