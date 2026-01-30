U-Boot-Bauer TKMS baut Präsenz in Kanada aus

Christinne Muschi/Canadian Press via ZUMA Press/dpa Der kanadische Premier Mark Carney auf Besichtigungstour bei TKMS in Kiel (26.8.2025)

Düsseldorf. Die Thyssenkrupp-Rüstungstochter TKMS stärkt mit einer ​Partnerschaft in Kanada ‍ihre Position im Rennen um einen milliardenschweren U-Boot-Auftrag des Landes. TKMS ‍habe eine Kooperation mit Seaspan Shipyards vereinbart, teilte das ​Unternehmen am Donnerstag mit. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit ‌liege auf dem kanadischen U-Boot-Programm (CPSP) und dessen Instandhaltung. Weitere Möglichkeiten könnten sich aus den internationalen Kunden und ‍Programmen von TKMS ergeben. Die Partnerschaft sei die ‌jüngste in einer Reihe von Kooperationsvereinbarungen, die TKMS mit kanadischen Industriepartnern unterzeichnet habe. TKMS ‍ist eines von ⁠zwei Unternehmen, die von Kanada für ‌die Lieferung von bis zu zwölf modernen U-Booten in die engere Wahl gezogen wurden. Der Konkurrent ist Hanwha ⁠Ocean aus Südkorea. Branchenexperten schätzen den Wert des Auftrags auf über zehn Milliarden Euro. (Reuters/jW)