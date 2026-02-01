Venezuela: Saab wohl verhaftet

Caracas. Alex Saab, ein enger Vertrauter des entführten venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro, soll bei einer gemeinsamen Operation des venezolanischen Geheimdienstes und des FBI am Mittwoch (Ortszeit) in Caracas festgenommen worden sein. Das berichtete der kolumbianische Sender Caracol unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten US-Offiziellen. Saab wurde zwei Wochen nach Maduros Verschleppung in die USA von Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez aus seiner Position in der venezolanischen Regierung entfernt. Raúl Gorrín, ein milliardenschwerer Medienmogul und Eigentümer des Fernsehsenders Globovisión, wurde Berichten zufolge ebenfalls an derselben Adresse festgenommen. Laut Caracol erklärte der US-Offizielle, man gehe davon aus, dass Saab in den kommenden Tagen an die USA ausgeliefert werde. Die venezolanische Regierung äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten. (jW)