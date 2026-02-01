Iran: Atomgespräche mit USA in Oman

Washington. Die ​geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA finden dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi zufolge am Freitag in Oman statt. Das Treffen in der Hauptstadt Maskat sei für zehn Uhr ​angesetzt, sagte Araghtschi am Mittwoch. ​Ein US-Regierungsvertreter bestätigte den Termin. An den ‌Beratungen nehmen der Agentur ISNA zufolge Araghtschi und der US-Sondergesandte Steve Witkoff teil. Die ‌Zusammenkunft erfolgt vor dem Hintergrund US-amerikanischer Kriegsdrohungen gegen Iran. (Reuters/jW)