Aus: Ausgabe vom 06.02.2026, Seite 6 / Ausland

Iran: Atomgespräche mit USA in Oman

Washington. Die ​geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA finden dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi zufolge am Freitag in Oman statt. Das Treffen in der Hauptstadt Maskat sei für zehn Uhr ​angesetzt, sagte Araghtschi am Mittwoch. ​Ein US-Regierungsvertreter bestätigte den Termin. An den ‌Beratungen nehmen der Agentur ISNA zufolge Araghtschi und der US-Sondergesandte Steve Witkoff teil. Die ‌Zusammenkunft erfolgt vor dem Hintergrund US-amerikanischer Kriegsdrohungen gegen Iran. (Reuters/jW)

