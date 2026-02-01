Aus: Ausgabe vom 06.02.2026, Seite 6 / Ausland
Iran: Atomgespräche mit USA in Oman
Washington. Die geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA finden dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi zufolge am Freitag in Oman statt. Das Treffen in der Hauptstadt Maskat sei für zehn Uhr angesetzt, sagte Araghtschi am Mittwoch. Ein US-Regierungsvertreter bestätigte den Termin. An den Beratungen nehmen der Agentur ISNA zufolge Araghtschi und der US-Sondergesandte Steve Witkoff teil. Die Zusammenkunft erfolgt vor dem Hintergrund US-amerikanischer Kriegsdrohungen gegen Iran. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Ausland
