KI-Skepsis: Tech-Aktien im Minus

Washington. Die Aktien einer ganzen Reihe von Tech-Unternehmen sind am Dienstag und Mittwoch stark abgesackt. Besonders betroffen war der Zahlungsdienstleister Paypal, dessen Wert zeitweise um mehr als 20 Prozent einbrach. In den USA büßten auch etwa Nvidia und Microsoft stark ein, in Asien Fujitsu aus Japan oder Baidu aus China, in Deutschland setzte der Softwarekonzern SAP seine Talfahrt fort. Die Märkte sind »in den vergangenen Monaten von Euphorie gegenüber der KI zu wachsender Besorgnis über ihre disruptiven Auswirkungen auf bestehende Geschäftsmodelle übergegangen«, erklärten Marktbeobachter der Deutschen Bank. (AFP/jW)