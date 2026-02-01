Inflationsrate in der Euro-Zone bei 1,7 Prozent

Luxemburg. In der Euro-Zone ist die Inflationsrate derzeit auf dem tiefsten Stand seit April 2021. Im Januar stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 1,7 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig zwei Prozent an. (dpa/jW)