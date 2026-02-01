Gegründet 1947 Donnerstag, 5. Februar 2026, Nr. 30
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 05.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Goldwind: China kritisiert EU-Untersuchung

Beijing. China hat die Untersuchung der EU gegen den chinesischen Windturbinenhersteller Goldwind scharf kritisiert. Brüssel nutze erneut »diskriminierende und restriktive Maßnahmen gegen chinesische Unternehmen«, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Beijing am Mittwoch. Die EU-Kommission ermittelt wegen mutmaßlich illegaler Staatshilfen für Goldwind. Brüssel vermutet, dass Subventionen aus Beijing dem Unternehmen einen unfairen Vorteil auf dem europäischen Markt verschafft haben. Eine entsprechende Branchenuntersuchung läuft bereits seit fast zwei Jahren. Goldwind ist das erste Unternehmen, dem die Kommission konkrete Vorwürfe machte. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

