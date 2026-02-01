In der Ausgabe vom 29. Februar 2026 meldete jW unter Berufung auf die IG Metall, dass bei Tesla Grünheide eine Abteilung aufgelöst worden sei, die für den Werksausbau zuständig gewesen sei. Wie die IG Metall am Dienstag gegenüber jW erklärte, hält sie diese Behauptung nicht mehr aufrecht. Die jW hat die entsprechende Meldung online deshalb redaktionell korrigiert. (jW)