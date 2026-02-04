Parteizentrale von »Die Heimat« geschlossen

Essen. Der Neonazipartei »Die Heimat« (ehemals NPD) wurde die Nutzung ihrer Parteizentrale für Parteiarbeit untersagt, berichtete der WDR bereits am 26. Januar. Begründet wird das Verbot mit Verstößen gegen bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Vorschriften, so ein Sprecher der Stadt Essen. Die Partei klagt gegen das Verbot. Die Zentrale war wiederholt Ort von Gegenprotesten. »Wir machen das auf der Straße, andere über Ordnungs- oder Baurecht«, sagte Christian Baumann vom Protestbündnis »Essen stellt sich quer«. (jW)