Chiles Präsident inspiriert von Bukeles Lagern

Chile/El Salvador. Der neugewählte chilenische Präsident der extrem rechten Republikaner-Partei, José Antonio Kast, hat am Freitag gemeinsam mit El Salvadors Präsident Nayib Bukele das salvadorianische Gefängnislager Cecot besichtigt. Ziel des Besuchs sei es gewesen, die Funktionsweise des Lagers kennenzulernen und zu prüfen, wie ein solches Modell an chilenische Bedingungen angepasst werden könne, erklärte Kast laut dem US-Sender ABC News. Kritiker vergleichen das Cecot, das größte Gefängnis Lateinamerikas, mit einem Konzentrationslager. Die Insassen leben in vollständiger Isolation, dürfen keinen Besuch empfangen. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Socorro Jurídico starben seit der Eröffnung Anfang 2022 mindestens 480 Gefangene in Haft. Berichte über Folter und Schikanen häufen sich. Viele der Inhaftierten wurden demnach ohne Beweise oder Gerichtsverfahren wegen mutmaßlicher Bandenzugehörigkeit interniert. (jW)