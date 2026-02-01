BAMF: Mehr »freiwillige« Ausreisen in 2025

Berlin. Die Zahl der Asylsuchenden, die mit finanziellen Zuschüssen »freiwillig« aus Deutschland ausreisen, ist 2025 deutlich gestiegen. Nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) von Montag, nutzten 16.576 Menschen entsprechende Förderprogramme, nach rund 10.400 im Jahr 2024. Wichtigste Zielländer waren Syrien und die Türkei. Grund für den Anstieg sei unter anderem die seit Januar wieder erfolgende »geförderte Ausreise« nach Syrien. Der Bund übernimmt dabei die Reisekosten und zahlt 1.000 Euro als »Starthilfe«. (Reuters/jW)