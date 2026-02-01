Gegründet 1947 Dienstag, 3. Februar 2026, Nr. 28
Aus: Ausgabe vom 03.02.2026, Seite 2 / Inland
Kriegsvorbereitungen

Ohne Kommentar

Sven Hoppe/dpa

Zur Eröffnung des sogenannten Innovationszentrums der Bundeswehr wurde am Montag im bayerischen Erding eine Panzerattrappe zu Demonstrationszwecken mit einer Drohne angegriffen.

