Linke-Parteispitze will erneut kandidieren

Düsseldorf/Berlin. Die Vorsitzenden der Partei Die Linke, Ines Schwerdtner und Jan van Aken, wollen beim Bundesparteitag im Juni in Potsdam erneut kandidieren. »Wir wollen als Team weitermachen, weil wir Erfolg hatten und mir dieser Job mit Ines zusammen richtig Spaß macht«, sagte van Aken der Rheinischen Post vom Donnerstag. Schwerdtner und van Aken stehen seit Oktober 2024 an der Spitze von Die Linke. Unter ihrem Vorsitz hat die Partei ihre Mitgliederanzahl mehr als verdoppelt. In der Kritik stand die Partei derweil unter anderem wegen des Ausschlusses des palästinasolidarischen Aktivisten Ramsis Kilani oder der Zustimmung zweier Landesregierungen mit Linke-Beteiligung zum Milliardenprogramm für Aufrüstung im März 2025. (AFP/jW)