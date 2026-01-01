Voigt soll Doktortitel verlieren

Erfurt/Chemnitz. Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) soll nach Angaben der Staatskanzlei in Erfurt seinen Doktortitel verlieren. Dies habe die Technische Universität Chemnitz Voigts Anwaltskanzlei am Mittwoch mitgeteilt, sagte eine Regierungssprecherin. Sie kündigte an, dass der Regierungschef dagegen klagen wolle. Voigt war 2008 an der TU Chemnitz mit einer Arbeit über den US-Präsidentschaftswahlkampf von 2004 promoviert worden. 2024 kamen Plagiatsvorwürfe auf. (dpa/jW)