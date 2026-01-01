Älteste Holzwerkzeuge entdeckt

Tübingen. Ein Forscherteam unter deutscher Beteiligung hat die bislang ältesten nachweislich von Menschen benutzten Holzwerkzeuge entdeckt. Es handelt sich um einen etwa 430.000 Jahre alten Stock und ein kleineres Holzstück, wie die Universität Tübingen am Montag abend mitteilte. Beide stammen aus einer Fundstätte in Griechenland. Den Experten zufolge beweisen »deutliche Arbeits- und Abnutzungsspuren«, dass sie von Menschen bearbeitet und verwendet wurden. Das Erlenholz sei wahrscheinlich zum Graben oder zum Ablösen von Baumrinde verwendet worden. (AFP/jW)