Aus: Ausgabe vom 28.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Puma bekommt Großaktionär aus China

Hongkong. Der deutsche Sportbekleidungshersteller Puma bekommt einen neuen Großaktionär aus China: Der Sportartikelhersteller Anta Sports will Puma-Aktien im Wert von rund 1,51 Milliarden Euro und somit 29 Prozent der Anteile übernehmen. Anta gab dies am Dienstag in einer Börsenerklärung in Hongkong bekannt. Die Chinesen kaufen demnach die Puma-Anteile des bisherigen größten Anteilseigners, der Artémis-Holding des französischen Milliardärs François Pinault. (AFP/jW)

