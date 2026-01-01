Aus: Ausgabe vom 28.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Puma bekommt Großaktionär aus China
Hongkong. Der deutsche Sportbekleidungshersteller Puma bekommt einen neuen Großaktionär aus China: Der Sportartikelhersteller Anta Sports will Puma-Aktien im Wert von rund 1,51 Milliarden Euro und somit 29 Prozent der Anteile übernehmen. Anta gab dies am Dienstag in einer Börsenerklärung in Hongkong bekannt. Die Chinesen kaufen demnach die Puma-Anteile des bisherigen größten Anteilseigners, der Artémis-Holding des französischen Milliardärs François Pinault. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Fehlt es der deutschen Industrie an Weitsicht?vom 28.01.2026
-
Neuer Absatzmarktvom 28.01.2026
-
Ein großer Fisch reicht nichtvom 28.01.2026