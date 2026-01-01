Neues »E6«-Format gegen Konkurrenz
Berlin/Paris. Deutschland und Frankreich wollen in einem neuen »E 6«-Format die »Wettbewerbsfähigkeit Europas« verstärken. Vizekanzler Lars Klingbeil treibt die Initiative gemeinsam mit Frankreichs Finanzminister Roland Lescure voran. Eingeladen sind Polen, Spanien, Italien und die Niederlande – also die wirtschaftlich stärksten EU-Staaten. Deren Vertreter wollten am Mittwoch nachmittag zu einer ersten Videokonferenz zusammenkommen. Unter anderem bessere Finanzierungsbedingungen für Unternehmen werden als Ziel genannt. Außerdem sollen Rüstungsausgaben stärker untereinander abgestimmt werden. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Fehlt es der deutschen Industrie an Weitsicht?vom 28.01.2026
-
Neuer Absatzmarktvom 28.01.2026
-
Ein großer Fisch reicht nichtvom 28.01.2026