Neues »E6«-Format gegen Konkurrenz

Berlin/Paris. Deutschland und Frankreich wollen in einem neuen »E 6«-Format ​die »Wettbewerbsfähigkeit Europas« verstärken. Vizekanzler Lars Klingbeil treibt die Initiative ​gemeinsam mit Frankreichs Finanzminister Roland ​Lescure voran. Eingeladen sind Polen, Spanien, Italien und die Niederlande – also ‌die wirtschaftlich stärksten EU-Staaten. Deren Vertreter wollten am Mittwoch nachmittag zu einer ersten Videokonferenz zusammenkommen. Unter anderem bessere Finanzierungsbedingungen für Unternehmen werden als Ziel genannt. Außerdem sollen Rüstungsausgaben stärker untereinander abgestimmt werden. (Reuters/jW)