Gegründet 1947 Mittwoch, 28. Januar 2026, Nr. 23
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 28.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Neues »E6«-Format gegen Konkurrenz

Berlin/Paris. Deutschland und Frankreich wollen in einem neuen »E 6«-Format ​die »Wettbewerbsfähigkeit Europas« verstärken. Vizekanzler Lars Klingbeil treibt die Initiative ​gemeinsam mit Frankreichs Finanzminister Roland ​Lescure voran. Eingeladen sind Polen, Spanien, Italien und die Niederlande – also ‌die wirtschaftlich stärksten EU-Staaten. Deren Vertreter wollten am Mittwoch nachmittag zu einer ersten Videokonferenz zusammenkommen. Unter anderem bessere Finanzierungsbedingungen für Unternehmen werden als Ziel genannt. Außerdem sollen Rüstungsausgaben stärker untereinander abgestimmt werden. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.