Pistorius: »Litauen-Brigade« im Zeitplan

Berlin. Die in Litauen stationierte deutsche Panzerbrigade 45 werde »in den kommenden Monaten in großen Schritten aufwachsen«, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) beim Antrittsbesuch seines neuen litauischen Amtskollegen Robertas Kaunas am Montag in Berlin.

Derzeit seien 500 Angehörige der Brigade permanent vor Ort stationiert. In dieser Woche sollen zwei Kampftruppenbataillone – das Panzergrenadierbataillon 122 aus Oberviechtach und das Panzerbataillon 203 aus Augustdorf – der Brigade unterstellt werden.

Laut Pistorius sei man »im Zeitplan«. 2026 werde »ein Jahr mit besonders intensiven Übungstätigkeiten mit deutscher Beteiligung«. (dpa/jW)