Pistorius: »Litauen-Brigade« im Zeitplan
Berlin. Die in Litauen stationierte deutsche Panzerbrigade 45 werde »in den kommenden Monaten in großen Schritten aufwachsen«, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) beim Antrittsbesuch seines neuen litauischen Amtskollegen Robertas Kaunas am Montag in Berlin.
Derzeit seien 500 Angehörige der Brigade permanent vor Ort stationiert. In dieser Woche sollen zwei Kampftruppenbataillone – das Panzergrenadierbataillon 122 aus Oberviechtach und das Panzerbataillon 203 aus Augustdorf – der Brigade unterstellt werden.
Laut Pistorius sei man »im Zeitplan«. 2026 werde »ein Jahr mit besonders intensiven Übungstätigkeiten mit deutscher Beteiligung«. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Prämie fürs Anschwärzenvom 28.01.2026
-
Politische Spätfolgenvom 28.01.2026
-
Pakt für Industriepark Nordseevom 28.01.2026
-
Erstmals Totalausfall der BVG-Straßenbahnenvom 28.01.2026