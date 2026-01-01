Bahn kürzt bei Managern

Berlin. Bahn-Chefin Evelyn Palla hat »eine deutliche Verschlankung der Konzernleitung« angekündigt. Dies werde jährliche Einsparungen in Höhe von 500 Millionen Euro bringen, sagte Palla am Montag abend bei einem Neujahrsempfang in Berlin. Mit Blick auf die Pünktlichkeit der Züge schwor sie die Nutzer in Deutschland auf ein weiteres schwieriges Jahr ein. »Wir sagen ja zu unseren operativen Geschäften immer, ihr müsst mehr Geld verdienen, und dann kann es nicht sein, dass die Konzernleitung diesen Geschäften auch auf der Tasche liegt«, führte Palla aus. Außerdem kündigte sie 28.000 Baustellen im laufenden Jahr an. (AFP/jW)