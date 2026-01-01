Bundesweit Warnstreiks an Unikliniken

Berlin. Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst erreicht die Unikliniken. Von Warnstreiks sind noch bis Mittwoch zahlreiche Häuser betroffen, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Dienstag in Berlin sagte. In vielen Städten gebe es Ausstände und Proteste. Betroffen seien alle 22 angekündigten Standorte. Die Notfallversorgung und lebenswichtige Behandlungen seien gewährleistet. Beispielsweise am Universitätsklinikum Jena gingen etwa 300 Beschäftigte in einen ganztägigen Warnstreik, demonstrierten auf der Straße. Für Mittwoch ruft die Gewerkschaft auch zu einem Campus-Warnstreiktag in mehr als 60 Städten auf. (dpa/jW)