Berlin: Mehr »politisch motivierte Gewalt«

Berlin. Die Menge der Straftaten, die als »politisch motivierte Gewalt« erfasst werden, ist in Berlin im vergangenen Jahr leicht angestiegen. Laut Senatsinnenverwaltung registrierte die Polizei 220 »linksextremistische« Gewaltdelikte, meist Widerstand gegen die Polizei bei Demonstrationen. Das ging am Montag aus der Antwort auf eine Grünen-Anfrage hervor. Die Zahl »rechtsextremer« Gewaltdelikte stieg auf 117 Fälle, überwiegend Körperverletzungen, oft mit rassistischem Motiv. Die meisten Gewalttaten (344) wurden dem Bereich »ausländische Ideologie« zugeordnet. (dpa/jW)