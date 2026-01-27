Konzerne wollen »deutsches Starlink«
Düsseldorf. Der Rüstungskonzern Rheinmetall und der Bremer Raumfahrt- und Technologiekonzern OHB erörtern einem Insider zufolge Pläne für den gemeinsamen Bau eines Satellitensystems für die Bundeswehr. Es gebe Gespräche der beiden Konzerne über das mit Elon Musks »Starlink« vergleichbare Projekt, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Montag gegenüber Reuters. Laut Medienberichten könnte der Auftrag einen Wert von zehn Milliarden Euro haben. Eine entsprechende Ausschreibung durch die Bundeswehr könnte demnach schon im Februar erfolgen.(Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
