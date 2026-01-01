Hamburger Stadtderby im Zeichen des Abstiegskampfs

Christian Charisius/dpa

Hamburg. Der FC St. Pauli und der Hamburger SV treffen am Wochenende zum insgesamt 113. Stadtderby aufeinander. Für die beiden Fußball-Bundesligisten geht es bei der Partie am Freitag abend sportlich um viel. Während der HSV etwas besser da steht, hat der Tabellenletzte St. Pauli mächtig Druck. Der Kiezklub kann den Abstand auf den ungeliebten Rivalen und Tabellenvierzehnten bei einem Sieg auf zwei Punkte verkürzen. In der Hinrunde siegte St. Pauli gegen einen damals überforderten Aufsteiger im Volksparkstadion mit 2:0.

Die Hamburger Polizei sieht bei der Austragung des Derbys eine erfreuliche Entwicklung, da es laut eines Sprechers in der jüngsten Vergangenheit »keine größeren Sicherheitsvorfälle« gegeben habe. Dennoch wird die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften vertreten sein. (dpa/jW)