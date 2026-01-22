Kampf statt KapitulationVon Paul Neumann
In diesem Podcast spricht Nick Brauns, Chefredakteur der jungen Welt und langjähriger Kenner der Region, über die eskalierende Lage in Rojava. Er ordnet die aktuellen Kämpfe zwischen kurdischen Verteidigungskräften und syrischen Regierungstruppen ein, erklärt die Rolle der Türkei, das Scheitern des Waffenstillstands und die zunehmende Gefahr einer Wiedererstarkung des IS nach Gefängnisausbrüchen. Belagerte Städte wie Kobani und die Mobilisierung der Zivilbevölkerung zeigen, wie zugespitzt die Situation ist.
Was steht für die Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien jetzt auf dem Spiel? Warum wurde Kapitulation zur Bedingung gemacht – und was bedeutet das für die gesamte Region? Die Antworten und weiterführenden Einblicke gibt es im Podcast. Reinhören lohnt sich.
