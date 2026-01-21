Insider: Bundesregierung schraubt Wachstumserwartung für 2026 herunter
Berlin. Die Bundesregierung rechnet für das laufende Jahr mit einem geringeren Wirtschaftswachstum, als noch im Herbst. Im Entwurf des Jahreswirtschaftsberichts nehme das Bundeswirtschaftsministerium die Wachstumserwartung für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2026 um 0,3 Prozentpunkte auf 1,0 Prozent zurück, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag unter Berufung auf Insiderinformationen. Für 2027 gehe die Regierung laut dem Entwurf von einem BIP-Wachstum von 1,3 Prozent aus. Für das Gesamtjahr 2026 lege die Regierung dabei eine Preissteigerung von 2,1 Prozent zugrunde.
Das Wirtschaftsministerium lehnte eine Stellungnahme zu den Berichten ab. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) soll den Bericht am 28. Januar dem Kabinett vorlegen. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
