Aus: Ausgabe vom 26.01.2026, Seite 6 / Ausland

Israel tötet erneut Palästinenser in Gaza

Tel Aviv. Israels Militär hat nach eigenen Angaben vom Sonnabend erneut mehrere Palästinenser im Gazastreifen getötet. Die Personen hätten die sogenannte gelbe Linie überschritten, eine Sprengladung angebracht und eine »unmittelbare Bedrohung« dargestellt, behauptete es. Israel hat die sogenannte gelbe Linie zur neuen Grenze zum Gazastreifen erklärt. Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober bricht es diese kontinuierlich. Mittlerweile kontrolliert Tel Aviv etwas mehr als die Hälfte des Gazastreifens. (dpa/jW)

