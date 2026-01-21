Gegründet 1947 Mittwoch, 21. Januar 2026, Nr. 17
Capgemini will 2.400 Stellen streichen

Paris. Das französische Beratungsunternehmen Capgemini mit Schwerpunkten auf Informationstechnik und Technologie will bis zu 2.400 Stellen im Heimatland streichen. Das Unternehmen müsse sich verändern, »um den Herausforderungen und Chancen zu begegnen, die durch die Beschleunigung des technologischen Wandels, insbesondere der künstlichen Intelligenz« geschaffen werden, teilte Capgemini am Dienstag mit. In Frankreich hat das Unternehmen 35.000 Beschäftigte, weltweit 355.000. (AFP/jW)

