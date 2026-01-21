Mehr Bundeswehr-Soldaten am Jahresende
Berlin. Trotz erheblicher Anstrengungen hat die Bundeswehr zum Jahresende nur einen Personalzuwachs von 3.000 Soldatinnen und Soldaten im Vergleich zum Vorjahr verbucht. Wie die Streitkräfte am Dienstag mitteilten, lag die Zahl der aktiven Soldaten Ende Dezember bei 184.194. Das ist der höchste Stand seit zwölf Jahren. Allerdings schwanken die Zahlen. So hatte die Personalstärke der Bundeswehr Ende November mit 184.324 etwas höher gelegen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will den Bestand bis 2035 auf rund 260.000 Soldatinnen und Soldaten erhöhen. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
