Ukraine: Neue Offensive angekündigt

Kiew. Der ukrainische Oberbefehlshaber Olexander Sirskij hat parallel zu laufenden Verhandlungen mit den USA über ein mögliches Ende des Krieges mit Russland eine neue Offensive angekündigt. Es gebe Erfolge bei der Mobilmachung und der Ausrüstung der ukrainischen Soldaten, sagte Sirskij in einem Interview des Medienportals LB.ua am Sonntag. Offensivoperationen seien notwendig, weil die Ukraine allein durch Verteidigung keinen Sieg erringen könne. Ziel sei es, den Gegner zu einem höheren Aufwand bei Personal, Munition und Bewaffnung zu bringen. (dpa/jW)