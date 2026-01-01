Japan: Neuwahl Anfang Februar
Tokio. Japans Regierungschefin Takaichi Sanae hat am Montag auf einer Pressekonferenz in Tokio Neuwahlen für den 8. Februar bestätigt. Der Wahlkampf soll demnach am 27. Januar beginnen. Die Politikerin der rechtskonservativen Liberaldemokratischen Partei (LDP) erreicht in Umfragen Zustimmungswerte von rund 70 Prozent. Im Abgeordnetenhaus hat ihre Regierungskoalition, zu der auch die extrem rechte Erneuerungspartei (JIP) gehört, jedoch nur eine knappe Mehrheit, was die Durchsetzung von Takaichis politischen Plänen erschwert. Dazu zählt ein Rekordhaushalt von umgerechnet rund 665 Milliarden Euro, für den sie baldmöglichst Zustimmung sucht. (AFP/jW)
