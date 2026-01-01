Gaza: Putin zu Friedensrat eingeladen

Moskau. Der russische Staatschef Wladimir Putin hat über diplomatische Kanäle eine Einladung der USA zur Teilnahme am sogenannten Friedensrat für den Gazastreifen erhalten. »Derzeit prüfen wir alle Details dieses Angebots, zudem hoffen wir auf Kontakte mit der amerikanischen Seite, um alle Nuancen zu klären«, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow laut der Agentur Interfax am Montag. Der unter dem Vorsitz von US-Präsident Donald Trump stehende »Friedensrat« soll eine neue Übergangsregierung in Gaza beaufsichtigen. (dpa/jW)