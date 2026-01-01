Portugal: Entscheidung über Präsidentenamt

Lissabon. In Portugal muss in einer Stichwahl am 8. Februar das neue Staatsoberhaupt bestimmt werden. Bei der Wahl am Sonntag kam Antonio José Seguro von der sozialdemokratisch orientierten Sozialistischen Partei (PS) mit gut 31 Prozent auf Platz eins, wie die Wahlbehörde CNE mitteilte. Der Chef der extremen Rechten, André Ventura, belegte Rang zwei. Nach Auszählung von mehr als 99 Prozent aller Wahlbezirke kam der 43jährige auf 23,5 Prozent der Stimmen. Weil keiner der elf Kandidaten die absolute Mehrheit errang, wird die Stichwahl nötig. Am 9. März soll der neue Präsident sein Amt antreten. (dpa/jW)